«Тосно» – «СКА-Хабаровск». Юрченко – в воротах, Быстров – в запасе
Источник: РФПЛКомментарии
Тренерский штаб «Тосно» назвал состав команды на матч седьмого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».
Стартовый состав: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Нуну Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.
Запасные игроки: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Палиенко, Мирзов, Казаев, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Марков.
Напомним, матч пройдет на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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