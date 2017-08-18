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«Тосно» – «СКА-Хабаровск». Юрченко – в воротах, Быстров – в запасе

Источник:  РФПЛКомментарии

Тренерский штаб «Тосно» назвал состав команды на матч седьмого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

Стартовый состав: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Нуну Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

Запасные игроки: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Палиенко, Мирзов, Казаев, Трошечкин, Андерсон Карвальо, Марков.

Напомним, матч пройдет на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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