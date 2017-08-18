Дзюба уходит из «Зенита»

Как только что стало известно «Советскому спорту», форвард «Зенита» Артем Дзюба до конца текущего трансферного окна уйдет из команды.

С большой степенью вероятности это будет аренда. Нападающий объясняет уход тем, что накануне домашнего чемпионата мира он хочет иметь больше игровой практики. Скорее всего речь идет о «Локомотиве» или «Краснодаре»

В текущем чемпионате Дзюба принял участие в пяти матчах, в двух из них выйдя в стартовом составе. Всего на поле форвард отыграл в сумме лишь 205 минут.