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Дзюба уходит из «Зенита»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как только что стало известно «Советскому спорту», форвард «Зенита» Артем Дзюба до конца текущего трансферного окна уйдет из команды. 

С большой степенью вероятности это будет аренда. Нападающий объясняет уход тем, что накануне домашнего чемпионата мира он хочет иметь больше игровой практики. Скорее всего речь идет о «Локомотиве» или «Краснодаре»

В текущем чемпионате Дзюба принял участие в пяти матчах, в двух из них выйдя в стартовом составе. Всего на поле форвард отыграл в сумме лишь 205 минут.

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