«Тосно» – «СКА-Хабаровск». Довбня – в воротах, Корян сыграет с первых минут
Тренерский штаб «СКА-Хабаровска» назвал состав команды на матч седьмого тура РФПЛ против «Тосно».
Стартовый состав: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Дедечко, Корян, Федотов, Маркович.
Запасные игроки: Криворучко, Габулов, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Христов.Напомним, матч пройдет на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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