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«Бавария» – «Байер». Нойер пропустит матч

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит игру 1 тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером» из-за травмы. Об этом поведал журналистам главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти на пресс-конференции.

«Нойер не сыграет с «Байером». Мы не можем рисковать его здоровьем», — приводятся слова итальянского специалиста на официальном сайте клуба.

Судя по всему, вместо Нойера в старте выйдет резервный вратарь Свен Ульрайх.

Весной в матче Лиги чемпионов против «Реала» у Мануэля Нойера был зафиксирован перелом плюсневой кости левой ноги. По этой причине он пропустил концовку прошлого сезона и почти всю подготовку к сезону 2017/18.

Напомню, что после завершения карьеры Филиппа Лама именно Нойер был назначен новым капитаном «Баварии».

Встреча «Баварии» с «Байером» состоится сегодня на «Альянц-Арене» в 21.30 по московскому времени.

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