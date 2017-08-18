«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером

52-летний Кристиан Штрайх продолжит тренировать «Фрайбург», сообщается на официальном сайте клуба. Сообщать о длительности нового договора на клубном сайте не стали.

Штрайх возглавляет «Фрайбург» с 2011 года. Под его управлением «бразильцы из Брайсгау» сыграли 212 матчей, в которых одержали 87 побед, 52 раза сыграли вничью и потерпели 73 поражения.

Прошлый сезон команда завершила на 7 позиции в Бундеслиге и пробилась в Лигу Европы, но вылетела в 3 квалификационном раунде, уступив по сумме двух встреч словенскому «Домжале» (1:0, 0:2).