Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

52-летний Кристиан Штрайх продолжит тренировать «Фрайбург», сообщается на официальном сайте клуба. Сообщать о длительности нового договора на клубном сайте не стали.

Штрайх возглавляет «Фрайбург» с 2011 года. Под его управлением «бразильцы из Брайсгау» сыграли 212 матчей, в которых одержали 87 побед, 52 раза сыграли вничью и потерпели 73 поражения.

Прошлый сезон команда завершила на 7 позиции в Бундеслиге и пробилась в Лигу Европы, но вылетела в 3 квалификационном раунде, уступив по сумме двух встреч словенскому «Домжале» (1:0, 0:2).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Айнтрахта»Бывший полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг стали игроком франкфуртского «Айнтрахта». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.«Бавария» – «Байер». Нойер пропустит матчГолкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит игру 1 тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером» из-за травмы. Об этом поведал журналистам главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти на пресс-конференции.Игрок дортмундской «Боруссии» Дурм близок к переходу в «Штутгарт»Крайний защитник дортмундской «Боруссии» Эрик Дурм в ближайшее время подпишет контракт с «Штутгартом».Анчелотти запретили курить на тренировочной базе «Баварии»Как сообщает Daily Mail, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич запретил наставнику мюнхенской команды Карло Анчелотти курить на базе клуба.Дальше без Лама. Превью нового сезона БундеслигиДальше без Лама. Превью нового сезона БундеслигиСегодня стартует новый сезон «Бундеслиги». Специально для читателей «Советского спорта» мы подготовили превью сезона 2017/18.
Футбол
Источник: Завтра Ньянг пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме
Футбол
Представитель «Телеспорта»: Ведем переговоры по чемпионату Испании с «Матч ТВ». Думаю, они вернутся в эфир
Футбол
Миланский «Интер» хочет заполучить защитника сборной Германии
Волейбол
Сборная России обыграла команду Турции на чемпионате мира
все новости
Фрайбург
Фрайбургкалендарьстатистика
Марк Штрайт
Марк Штрайтвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости