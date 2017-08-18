Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Айнтрахта»

Бывший полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг стали игроком франкфуртского «Айнтрахта». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сообщается, что контракт полузащитника продлится до 30 июня 2020 года. В прошлом сезоне он выступал за испанский «Лас-Пальмас», откуда ушел по семейным обстоятельствам.

В прошедшем сезоне 30-летний Кевин-Принс Боатенг провел 29 матчей за «Лас-Пальмас» и забил десять мячей при пяти голевых передачах.