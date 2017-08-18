Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Айнтрахта»
Бывший полузащитник «Лас-Пальмаса»
Кевин-Принс Боатенг стали игроком франкфуртского «Айнтрахта». Об этом сообщает
официальный сайт немецкого клуба.
Сообщается, что контракт
полузащитника продлится до 30 июня 2020 года. В прошлом сезоне он выступал за
испанский «Лас-Пальмас», откуда ушел по семейным обстоятельствам.
В прошедшем сезоне 30-летний
Кевин-Принс Боатенг провел 29 матчей за «Лас-Пальмас» и забил десять мячей при
пяти голевых передачах.
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