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«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Спартака».

В составе победителей дубль сделал Даниил Лопатин. Также отличился Александр Руденко. «Локомотив» единственный мяч забил благодаря автоголу Леонида Миронова.

«Спартак» набрал шесть очков и делит 11-12 места с «Анжи». У «Локомотива» 11 очков и четвертое место.

Молодежное первенство

7-й тур

Матч

Спартак (мол) - Локомотив (мол) - 3:1 (0:0)

Место и дата

18 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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