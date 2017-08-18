«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч седьмого тура молодежного
первенства России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Спартака».
В составе победителей дубль сделал
Даниил Лопатин. Также отличился Александр Руденко. «Локомотив» единственный мяч
забил благодаря автоголу Леонида Миронова.
«Спартак» набрал шесть очков и
делит 11-12 места с «Анжи». У «Локомотива» 11 очков и четвертое место.
Молодежное первенство
7-й тур
Матч
Спартак (мол) - Локомотив (мол) - 3:1 (0:0)
Место и дата
18 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
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