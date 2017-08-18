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«Ювентус» объявил о переходе Матюиди

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии
Блез Матюиди
Блез МатюидиФото: ФК «Ювентус»

Хавбек сборной Франции Блез Матюиди перебрался в туринский «Ювентус». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Переход 30-летнего игрока обошелся действующему чемпиону Италии в 20 млн евро. Контракт с полузащитником подписан до 2020 года.

Отмечается, что «Ювентус» выплатит «ПСЖ» еще 10 млн евро, если Матюиди проведет определенное количество официальных матчей.

Добавим, что цвета французского клуба хавбек защищал с 2011 года. 

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