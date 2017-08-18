«Ювентус» объявил о переходе Матюиди

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Оздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Бывший полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг стали игроком франкфуртского «Айнтрахта». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Айнтрахта» Бывший полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг стали игроком франкфуртского «Айнтрахта». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

«Урал» подписал французского полузащитника Петруса Бумаля. Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ.

Французский полузащитник Бумаль перешел в «Урал» «Урал» подписал французского полузащитника Петруса Бумаля. Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ.

«ПСЖ» и лондонский «Арсенал» ведут переговоры о трансфере полузащитника Юлиана Дракслера. Об этом сообщают британские СМИ.

«ПСЖ» требует от «Арсенала» за Дракслера 32 миллиона фунтов

«ПСЖ» требует от «Арсенала» за Дракслера 32 миллиона фунтов «ПСЖ» и лондонский «Арсенал» ведут переговоры о трансфере полузащитника Юлиана Дракслера. Об этом сообщают британские СМИ.