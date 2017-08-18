Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно0 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Валенсия» сообщила о переходе Габриэля Паулисты из «Арсенала»

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

«Валенсия» договорилась о трансфере защитника лондонского «Арсенала» Габриэля Паулисты. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также сообщается, что игрок подпишет контракт со сроком действия до 30 июля 2022 года. Сумма отступных, прописанная в контракте, составит 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Габриэль Паулиста провел 27 матчей за «Арсенал».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛОздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника «Аякса» Санчеса«Тоттенхэм» договорился с «Аяксом» о переходе защитника Дэвинсона Санчеса. Об этом сообщает официальный твиттер лондонского клуба.«Ювентус» объявил о переходе Матюиди«Ювентус» объявил о переходе МатюидиХавбек сборной Франции Блез Матюиди перебрался в туринский «Ювентус». Об этом сообщает клубная пресс-служба.Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Айнтрахта»Бывший полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг стали игроком франкфуртского «Айнтрахта». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.Французский полузащитник Бумаль перешел в «Урал»«Урал» подписал французского полузащитника Петруса Бумаля. Об этом сообщает официальный сайт РФПЛ.
Футбол
Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Айнтрахта»
Футбол
Хохлов не смог назвать фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»
Футбол
Источник: Завтра Ньянг пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме
Футбол
Представитель «Телеспорта»: Ведем переговоры по чемпионату Испании с «Матч ТВ». Думаю, они вернутся в эфир
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Габриэль Паулиста
Габриэль Паулиставсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы