«Валенсия» сообщила о переходе Габриэля Паулисты из «Арсенала»
Источник: ФК «Валенсия»Комментарии
«Валенсия» договорилась о
трансфере защитника лондонского «Арсенала» Габриэля Паулисты. Об этом сообщает
официальный сайт клуба.
Также сообщается, что игрок
подпишет контракт со сроком действия до 30 июля 2022 года. Сумма отступных,
прописанная в контракте, составит 80 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 26-летний
Габриэль Паулиста провел 27 матчей за «Арсенал».
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