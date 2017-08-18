«Валенсия» сообщила о переходе Габриэля Паулисты из «Арсенала»

«Валенсия» договорилась о трансфере защитника лондонского «Арсенала» Габриэля Паулисты. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также сообщается, что игрок подпишет контракт со сроком действия до 30 июля 2022 года. Сумма отступных, прописанная в контракте, составит 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Габриэль Паулиста провел 27 матчей за «Арсенал».