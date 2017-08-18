Valve уменьшила точность Five-SeveN при стрельбе на бегу

Valve выпустила новое обновление для CS:GO, в котором снизила точность пистолета Five-SeveN при стрельбе на бегу.



Список изменений:



Изменения Five-SeveN:



• Слегка увеличена точность при стрельбе очередью;

• Существенно уменьшена точность при стрельбе на бегу.



Прочее:



• Исправлен баг, когда вторая световая граната не выпадала, если игрок был убит во время броска первой;

• Исправлен баг, когда боты не приобретали в магазине SCAR-20;

• Исправлен баг, когда запас патронов всех оружий мог быть пополнен при покупке снаряжения;

• Исправлена ситуация, когда покупка предметов через консоль могла игнорировать выбор оружия пользователя;

• Исправлен баг, когда при попытке выкинуть оружие, которое невозможно дропнуть (как гранаты), его стоимость засчитывалась в статистику количества выброшенного снаряжения за раунд;

• Исправлен баг, когда у игроков показывалась неправильная кобура от оружия;

• Исправлена ошибка, когда ложная граната могла издавать звук другого оружия;

• Исправлена консольная команда «buy»: теперь она находится в списке доступных опций;

• Появилась возможность начинать обмены из контекстного меню друзей;

• В некоторых случаях время загрузки карт было уменьшено.



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