Valve уменьшила точность Five-SeveN при стрельбе на бегу
Valve выпустила новое обновление для CS:GO, в котором снизила точность пистолета Five-SeveN при стрельбе на бегу.
Список изменений:
Изменения Five-SeveN:
• Слегка увеличена точность при стрельбе очередью;
• Существенно уменьшена точность при стрельбе на бегу.
Прочее:
• Исправлен баг, когда вторая световая граната не выпадала, если игрок был убит во время броска первой;
• Исправлен баг, когда боты не приобретали в магазине SCAR-20;
• Исправлен баг, когда запас патронов всех оружий мог быть пополнен при покупке снаряжения;
• Исправлена ситуация, когда покупка предметов через консоль могла игнорировать выбор оружия пользователя;
• Исправлен баг, когда при попытке выкинуть оружие, которое невозможно дропнуть (как гранаты), его стоимость засчитывалась в статистику количества выброшенного снаряжения за раунд;
• Исправлен баг, когда у игроков показывалась неправильная кобура от оружия;
• Исправлена ошибка, когда ложная граната могла издавать звук другого оружия;
• Исправлена консольная команда «buy»: теперь она находится в списке доступных опций;
• Появилась возможность начинать обмены из контекстного меню друзей;
• В некоторых случаях время загрузки карт было уменьшено.