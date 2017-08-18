Жулиано: Верю, что еще смогу вернуть любовь фанатов и людей, которые на меня рассчитывают

Полузащитник сборной Бразилии Жулиано Виктор де Паула прокомментировал свой переезд в чемпионат Турции. Напомним, этим летом хавбек перешел в «Фенербахче» из «Зенита», а сумма трансфера составила 7 млн евро.

«Очень рад стать игроком «Фенербахче». Доволен приемом со стороны болельщиков, руководства, прессы и тренерского штаба. Спасибо вам за те усилия, что приложили к моему трансферу.

Хочу набрать форму, чтобы претендовать на место в стартовом составе. Знаю, что в это воскресенье «Фенербахче» предстоит провести игру против «Трабзонспора». Хочу подготовиться к матчу должным образом и выйти на поле.

Надеюсь, этот год станет победоносным для нас. Верю, что еще смогу вернуть любовь фанатов и людей, которые на меня рассчитывают», – цитирует игрока Terra.