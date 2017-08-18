«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника «Аякса» Санчеса
Источник: ФК «Тоттенхэм»Комментарии
«Тоттенхэм» договорился с «Аяксом»
о переходе защитника Дэвинсона Санчеса. Об этом сообщает официальный твиттер
лондонского клуба.
Сообщается, что игроку осталось
пройти медосмотр и получить разрешение на работу. Контракт новичка рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошлом сезоне 21-летний
колумбиец провел 46 матчей за «Аякс» и забил шесть мячей при двух голевых
передачах. В текущем сезоне он в двух матчах квалификации Лиги чемпионов забил один мяч.
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