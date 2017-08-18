«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника «Аякса» Санчеса

«Тоттенхэм» договорился с «Аяксом» о переходе защитника Дэвинсона Санчеса. Об этом сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Сообщается, что игроку осталось пройти медосмотр и получить разрешение на работу. Контракт новичка рассчитан до 30 июня 2023 года. В прошлом сезоне 21-летний колумбиец провел 46 матчей за «Аякс» и забил шесть мячей при двух голевых передачах. В текущем сезоне он в двух матчах квалификации Лиги чемпионов забил один мяч.