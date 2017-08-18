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Дзюба покидает «Зенит», Ньянг близок к переходу в «Спартак», Матюиди стал игроком «Ювентуса». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.

1. Артем Дзюба покинет «Зенит».

2. Мбайе Ньянг завтра пройдет медобследование для «Спартака».

3.  «Ювентус» объявил о переходе французского полузащитника Блеза Матюиди.

4. Габриэль Паулиста сменил «Арсенал» на «Валенсию».

5. ВКонтакте будет транслировать матчи чемпионата Испании с комментариями Василия Уткина.

Текст дня: Такой «Краснодар» не спасет даже Месси. В чем проблема «быков»


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