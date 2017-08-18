Дзюба покидает «Зенит», Ньянг близок к переходу в «Спартак», Матюиди стал игроком «Ювентуса». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.
1. Артем Дзюба покинет «Зенит».
2. Мбайе Ньянг завтра пройдет медобследование
для «Спартака».
3. «Ювентус» объявил о переходе
французского полузащитника Блеза Матюиди.
4. Габриэль Паулиста сменил «Арсенал» на «Валенсию».
5. ВКонтакте будет транслировать матчи чемпионата Испании с комментариями
Василия Уткина.
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