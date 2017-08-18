«Рубин» обыграл «Анжи» в матче молодежных команд
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Анжи»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рубина».
В составе победителей по дублю сделали Геворг Арутюнян и Даниил Макеев.
У «Анжи» гол в активе Амирхана Темукова. «Рубин» набрал 13 очков и занимает
второе место. У «Анжи» шесть очков и 12-е место.
Молодежное первенство
7-й тур
Матч
Рубин (мол) - Анжи (мол) - 4:1 (0:0)
Место и дата
18 августа 18:00, Рубин, Онлайн-трансляция
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