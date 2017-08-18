«Рубин» обыграл «Анжи» в матче молодежных команд

Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Анжи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рубина».

В составе победителей по дублю сделали Геворг Арутюнян и Даниил Макеев. У «Анжи» гол в активе Амирхана Темукова. «Рубин» набрал 13 очков и занимает второе место. У «Анжи» шесть очков и 12-е место.

Молодежное первенство

7-й тур