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«Рубин» обыграл «Анжи» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Анжи» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Рубина».

В составе победителей по дублю сделали Геворг Арутюнян и Даниил Макеев. У «Анжи» гол в активе Амирхана Темукова. «Рубин» набрал 13 очков и занимает второе место. У «Анжи» шесть очков и 12-е место.

Молодежное первенство

7-й тур

Матч

Рубин (мол) - Анжи (мол) - 4:1 (0:0)

Место и дата

18 августа 18:00, Рубин, Онлайн-трансляция


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