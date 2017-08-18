Ринат Билялетдинов: «Локомотив» может использовать Коломейцева в атаке

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов предположил, как «Локомотив» может решить проблему форварда в дерби.

- В принципе, в обойме у Семина есть Александр Коломейцев, который имеет опыт игры в атаке. Славолюб Муслин использовал его на позиции нападающего в «Амкаре», хотя он полузащитник. Но тогда у Перми была игровая модель с насыщенной линией защиты, они долго искали футболиста, который мог бы играть единственного форварда, попробовали Коломейцева, и получилось неплохо.

Но сейчас я не знаю, в каких он кондициях и рассматривает ли его на этой позиции тренерский штаб. Просто у Александра есть хоть какая-то дистанционная скорость. Если ее нет, то в атаке и делать нечего – будешь топтаться на месте, тебя будут накрывать. Это очень острая проблема для «Локомотива», - сказал Билялетдинов.