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Ринат Билялетдинов: Не думаю, что тренерские качества Семина подвергаются сомнению

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал проблемы во взаимоотношениях между руководством и главным тренером «Локомотива».

- Могу из своего опыта сказать – как только доверие к главному тренеру начинает подвергаться сомнению, игроки сразу это чувствуют. По своему опыту могу сказать, что если кресло под тренером откровенно шатается, тогда уже в коллективе начинается брожение, подает дисциплина, игроки перестают качественно работать. При этом я не думаю, что в «Локомотиве» авторитет и тренерские качества Семина подвергаются сомнению. Но слухи, которые есть, могут нервировать команду, - сказал Билялетдинов.

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