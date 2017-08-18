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Хосеп Гвардиола: Уокер пропустил матч с «Жироной», так как готовился стать отцом. Он готов играть с «Эвертоном»

Источник:  Daily MailКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хоспе Гвардиола объяснил, почему защитник команды Кайл Уокер не сыграл в товарищеском матче с «Жироной». Также он отметил, что футболист сможет сыграть в матче с «Эвертоном» во втором туре чемпионата Англии.

«Жена Кайла беременна. Он почти стал отцом. Поэтому он отправился к жене, чтобы разделить с ней этот прекрасный момент», - цитирует Гвардиолу Daily Mail. Также тренер отметил, что футболист готов сыграть с «Эвертоном».

Напомним, что Уокер принял участие в матче первого тура протий «Брайтона» (2:0). Матч «Манчестер Сити» - «Эвертон» состоится 21 августа и начнется в 22:00 по Москве.

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