Хосеп Гвардиола: Уокер пропустил матч с «Жироной», так как готовился стать отцом. Он готов играть с «Эвертоном»
Источник: Daily MailКомментарии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хоспе Гвардиола объяснил, почему защитник
команды Кайл Уокер не сыграл в товарищеском матче с «Жироной». Также он
отметил, что футболист сможет сыграть в матче с «Эвертоном» во втором туре
чемпионата Англии.
«Жена Кайла беременна. Он почти стал отцом. Поэтому он отправился к
жене, чтобы разделить с ней этот прекрасный момент», - цитирует Гвардиолу Daily Mail. Также тренер
отметил, что футболист готов сыграть с «Эвертоном».
Напомним, что Уокер принял участие в матче первого тура протий «Брайтона»
(2:0). Матч «Манчестер Сити» - «Эвертон» состоится 21 августа и начнется в
22:00 по Москве.
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