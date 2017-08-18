Дмитрий Парфенов: «СКА-Хабаровск» нас усыпил и получил, что хотел

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0).

- Медленный первый тайм. Соперник нас усыпил и получил, что хотел. Моменты у нас были, подвела реализация, - передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Напомним, следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».