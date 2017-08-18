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Алексей Поддубский: В матче с «Тосно» игроки «СКА-Хабаровска», видимо, уснули

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровска« Алексей Поддубский поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «Тосно» (0:0).

- Боевая игра. В первом тайме играли на равных, во втором подсели. Физиологию не обманешь, в Хабаровске уже полчетвертого ночи, видимо, уснули. Хорошо, что смогли добыть боевое очко, - передает слова Поддубского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Напомним, следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».

Матч

Тосно - СКА-Хабаровск - 0:0

Состав

Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Дудиев, Шахов, Мухаметшин (Казаев, 61), Карницкий, Галиулин, Роша (Мирзов, 82), Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный

СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Гришко (Калинский, 62), Пуцко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Димидко, Черевко, Корян (Христов, 74), Маркович

Предупреждения:

нет - Пуцко, 90

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

18 августа 19:30, Петровский, Текстовая трансляция


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