Алексей Поддубский: В матче с «Тосно» игроки «СКА-Хабаровска», видимо, уснули

Главный тренер «СКА-Хабаровска« Алексей Поддубский поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «Тосно» (0:0).

- Боевая игра. В первом тайме играли на равных, во втором подсели. Физиологию не обманешь, в Хабаровске уже полчетвертого ночи, видимо, уснули. Хорошо, что смогли добыть боевое очко, - передает слова Поддубского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Напомним, следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».