Пепе Мель: Президент пообещал мне, что Лукас Перес перейдет в «Депортиво» на следующей неделе
Главный тренер «Депортиво» Пепе Мель заявил, что на следующей неделе
нападающий лондонского «Арсенала» Лукас Перес вновь станет игроком клуба из
Ла-Коруньи. Такое обещание ему дал президент клуба Тино Фернандес.
«Президент сказал мне об этом, и у меня нет другого выбора, кроме как
верить ему. Очевидно, что такой классный нападающий усилит нас. Жаль, что он не
сможет сыграть с «Реалом», но он очень поможет нам в будущем», - цитирует Меля La Voz De Galicia.
В прошлом сезоне
28-летний Лукас Перес провел 21 матч за «Арсенал» и забил семь мячей при пяти
голевых передачах.
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