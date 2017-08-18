Пепе Мель: Президент пообещал мне, что Лукас Перес перейдет в «Депортиво» на следующей неделе

Главный тренер «Депортиво» Пепе Мель заявил, что на следующей неделе нападающий лондонского «Арсенала» Лукас Перес вновь станет игроком клуба из Ла-Коруньи. Такое обещание ему дал президент клуба Тино Фернандес.

«Президент сказал мне об этом, и у меня нет другого выбора, кроме как верить ему. Очевидно, что такой классный нападающий усилит нас. Жаль, что он не сможет сыграть с «Реалом», но он очень поможет нам в будущем», - цитирует Меля La Voz De Galicia.

В прошлом сезоне 28-летний Лукас Перес провел 21 матч за «Арсенал» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.