Вице-президент «Барселоны»: Контракт с Месси согласован. Очень удивлюсь, если он его не продлит

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время должен подписать новый контракт. Об этом заявил вице-президент клуба Жорди Местре.

«Контракт уже был обсужден и согласован. Похоже, что все верно. Нам осталось только согласовать дату подписания. Все идет так, как мы хотели бы. Я очень удивлюсь, если новый контракт не будет подписан», - цитирует Местре Diario Sport.

В текущем сезоне 30-летний Лионель Месси провел два матча за «Барселону» и забил один мяч.