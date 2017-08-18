Вице-президент «Барселоны»: Контракт с Месси согласован. Очень удивлюсь, если он его не продлит
Нападающий «Барселоны»
Лионель Месси в ближайшее время должен подписать новый контракт. Об этом заявил
вице-президент клуба Жорди Местре.
«Контракт уже был
обсужден и согласован. Похоже, что все верно. Нам осталось только согласовать
дату подписания. Все идет так, как мы хотели бы. Я очень удивлюсь, если новый
контракт не будет подписан», - цитирует Местре Diario Sport.
В текущем сезоне
30-летний Лионель Месси провел два матча за «Барселону» и забил один мяч.
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