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Полузащитник «Ромы» перейдет в мексиканский клуб

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По информации gianlucadimarzio.com, хавбек «Ромы» Хуан Итурбе подпишет контракт с мексиканской «Тихуаной».

Ожидается, что «Рома» отдаст игрока в аренду с правом выкупа за 5 миллионов евро. После того, как пункт выкупа контракта будет активирован, Итурбе подпишет с «Тихуаной» контракт на 4 года.

Весь второй круг сезона 2016/17 Итурбе провел в «Торино», в составе которого забил 1 гол в 16 матчах «Серии А».

«Рома» приобрела Итурбе в 2014 году у «Вероны». Но закрепиться в основе римской команды Итурбе не сумел.




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