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Спенсер «Gorilla» Илинг выиграл FIFA Interactive World Cup 2017

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Англичанин Спенсер «Gorilla» Илинг стал чемпионом FIFA Interactive World Cup 2017.

В гранд-финале Gorilla обыграл немца Кая «deto» Воллина со счетом 7:3 (3:3; 4:0).

За победу на чемпионате Илинг получит 200 000 долларов и возможность поехать на церемонию вручения «Золотого мяча» 2017 года. Серебряному призеру достанется 40 000 долларов.

FIFA Interactive World Cup 2017 проходил с 16 по 18 августа в Лондоне. Россиянин Андрей «Timon» Гурьев покинул чемпионат на стадии четвертьфинала, уступив итальянцу Даниэлу «IcePrinsipe» Паулуччи со счетом 2:6 (2:1; 0:5).

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