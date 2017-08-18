Владимир Стогниенко: Пока «Спартак» не показал ничего нового. Есть вопросы по новичкам

Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с российским комментатором Владимиром Стогниенко.

– Можно ли связать неудачи «Спартака» с адаптацией других команд к его стилю игры?

– Не думаю. Дело в том, что некоторые команды просто изменились. ЦСКА наладил игру в том виде, в котором хочет видеть ее Виктор Гончаренко. Да, есть проблемы с составом, но если говорить про восприятие тренерских идей, то тут армейцы продвинулись вперед. «Зенит» вообще очень сильно изменился и укрепил состав…

Пока «Спартак» не показал ничего нового. Есть вопросы по новичкам. То же самое касается игры. Некоторые лидеры не набрали форму. Не думаю, что раскусили красно-белых. Тут дело в изменении остальных клубов.

Полную версию интервью с Владимиром Стогниенко читайте завтра, 19 августа, на сайте «Советского спорта».