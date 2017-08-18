«Зенит» обыграл «Строитель» на Мемориале Платонова и вышел в полуфинал
В матче Мемориала Платонова петербургский «Зенит» победил минский «Строитель» со счетом 3:0.
Счет по сетам (25:23, 25:19, 25:19). Встреча прошла в Петербурге.
В полуфинале петербуржцы встретятся с «Ярославичем», а во второй паре сыграют «Белогорье» и МГТУ.
Напомним, в сезоне 2017/2018 петербургский «Зенит» дебютирует в Суперлиге. 23 июня команду приняли в число участников чемпионата России вместо краснодарского «Динамо». Волейбольный «Зенит» создан по инициативе «Газпрома».
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