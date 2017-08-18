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Роман Асхабадзе: «Спартак» подошел к началу сезона с излишней уверенностью

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе высказался о старте красно-белых в нынешнем сезоне.

– В чем причина слабого старта? Каррера упорно утверждает, что команда физически готова хорошо. Получается, дело в психологии?
– Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно находиться внутри команды и лично наблюдать за всеми происходящими процессами, в том числе тренировочными. Причин может быть миллион. 

Возможно, это какое-то стечение обстоятельств. Предположу, что к началу сезона «Спартак» подошел с излишней уверенностью в своих силах, которая оказалась обманчивой. При этом чемпионат очень сильно изменился. В реалиях прошлого сезона «Спартак» мог позволить себе самоуверенность, но теперь все иначе.

Каррера же утверждает, что работа над ошибками ведется. Возможно, она скоро даст свои плоды, и красно-белые вернутся на чемпионский путь, – заявил Асхабадзе, слова которого приводит RT.

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