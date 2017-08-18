Владимир Стогниенко: В случае поражения от «Локо», увольнение Карерры перестает выглядеть фантастикой
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с российским комментатором Владимиром Стогниенко.
– В случае поражения от «Локо», может ли пошатнуться кресло Массимо Карреры?
– Честно говоря, мне самому очень интересно. В случае поражения, этот вариант перестанет выглядеть научно-фантастическим. На эту тему могут начать дискутировать. С другой стороны, рано увольнять тренера. Впереди Лига чемпионов.
Полную версию интервью с Владимиром Стогниенко читайте завтра, 19 августа, на сайте «Советского спорта».
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Матч
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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