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Владимир Стогниенко: В случае поражения от «Локо», увольнение Карерры перестает выглядеть фантастикой

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с российским комментатором Владимиром Стогниенко.

– В случае поражения от «Локо», может ли пошатнуться кресло Массимо Карреры?
– Честно говоря, мне самому очень интересно. В случае поражения, этот вариант перестанет выглядеть научно-фантастическим. На эту тему могут начать дискутировать. С другой стороны, рано увольнять тренера. Впереди Лига чемпионов.

Полную версию интервью с Владимиром Стогниенко читайте завтра, 19 августа, на сайте «Советского спорта».

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Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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