«Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском»
В матче 7-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.
На 43-й минуте судья не засчитал гол Антона Заболотного из положения «вне игры».
После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.
Напомним, следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».
Матч
Тосно - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Дудиев, Шахов, Мухаметшин (Казаев, 61), Карницкий, Галиулин, Роша (Мирзов, 82), Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный
СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Гришко (Калинский, 62), Пуцко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Димидко, Черевко, Корян (Христов, 74), Маркович
Предупреждения:
нет - Пуцко, 90
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
18 августа 19:30, Петровский, Текстовая трансляция