В матче 7-го тура на стадионе «Петровский» «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

На 43-й минуте судья не засчитал гол Антона Заболотного из положения «вне игры».

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Напомним, следующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».