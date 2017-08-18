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Кузнецова уступила Мугурусе в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

Встреча, которая длилась 2 часа 46 минут, завершилась со счетом 2:6, 7:5, 5:7.

За все время игры спортсменка из РФ три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Мугурусы четыре эйса, три ошибки на подаче и семь брейков.

Добавим, что испанка одержала пятую победу над Кузнецовой в шести проведенных матчах.

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