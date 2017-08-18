Антон Заболотный: Когда окажусь в сборной, буду думать, как пробиваться в состав и показывать себя

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0).

- На стороне Хабаровска была доля везения: обстучали перекладины, были хорошие подходы, но не реализовали их. С «Локомотивом» нам повезло, а сегодня - нет. Такое бывает в футболе. Не будем расстраиваться или опускать руки. Будем тренироваться дальше и готовиться к «Рубину».

- Чувствуете еще больше уверенности в себе после победы над «Локомотивом»?

- Если честно - все забыли эту победу. К СКА готовились с чистого листа. Попраздновали один день, посмотрели в СМИ, что о нас хорошо пишут, и на этом все отключили телефоны и начали готовиться к следующей игре. У ребят было желание выиграть, но удача оказалась не на нашей стороне.

- Статус кандидата в сборную России осознавали, выходя на поле? Понимали, что игра может быть определяющей перед публикацией окончательного списка?

- У меня еще нет никакого статуса, это лишь расширенный список. Рано задумываться об этом. У меня есть задачи в клубе и сейчас буду решать именно их. Когда уже окажусь в сборной, буду думать, как пробиваться там в состав и показывать себя, - передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Cледующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».