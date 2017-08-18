Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно0 : 0СКА-Хабаровск
Футбол  Метц0 : 1Монако
Футбол  Бавария3 : 1Байер
Футбол  Валенсия1 : 0Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Заболотный: Когда окажусь в сборной, буду думать, как пробиваться в состав и показывать себя

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0).

- На стороне Хабаровска была доля везения: обстучали перекладины, были хорошие подходы, но не реализовали их. С «Локомотивом» нам повезло, а сегодня - нет. Такое бывает в футболе. Не будем расстраиваться или опускать руки. Будем тренироваться дальше и готовиться к «Рубину».

- Чувствуете еще больше уверенности в себе после победы над «Локомотивом»?
- Если честно - все забыли эту победу. К СКА готовились с чистого листа. Попраздновали один день, посмотрели в СМИ, что о нас хорошо пишут, и на этом все отключили телефоны и начали готовиться к следующей игре. У ребят было желание выиграть, но удача оказалась не на нашей стороне.

- Статус кандидата в сборную России осознавали, выходя на поле? Понимали, что игра может быть определяющей перед публикацией окончательного списка?
- У меня еще нет никакого статуса, это лишь расширенный список. Рано задумываться об этом. У меня есть задачи в клубе и сейчас буду решать именно их. Когда уже окажусь в сборной, буду думать, как пробиваться там в состав и показывать себя, - передает слова Заболотного корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Cледующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛОздоев перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Пара запасных уснула». СКА доволен ничьей, в «Тосно» рады за сборников«Пара запасных уснула». СКА доволен ничьей, в «Тосно» рады за сборниковНе все игроки «СКА-Хабаровска» знали, что их поддерживал рэпер, а Чернов с Заболотным осторожно говорили о расширенном списке сборной.Раде Дугалич: Игроки «Тосно» в сборной России? Ничего особенного, они молодцы, но мы двигаемся дальшеЗащитник «Тосно» Раде Дугалич поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0).Евгений Чернов: Обсудим попадание в сборную с Шаховым и Заболотным, когда окажемся в окончательном спискеЗащитник «Тосно» Евгений Чернов поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0).Руслан Корян: Говорят, на скамейке «СКА-Хабаровска» пара человек вообще уснулаНападающий «СКА-Хабаровска» Руслан Корян поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «Тосно» (0:0).
Футбол
Сергей Фурсенко: Дзюба - игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет
Футбол
Дмитрий Парфенов: «СКА-Хабаровск» нас усыпил и получил, что хотел
Футбол
Алексей Поддубский: В матче с «Тосно» игроки «СКА-Хабаровска», видимо, уснули
Теннис
Кузнецова уступила Мугурусе в 1/4 финала турнира в Цинциннати
все новости
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Антон Заболотный
Антон Заболотныйвсе новости