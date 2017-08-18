Раде Дугалич: Игроки «Тосно» в сборной России? Ничего особенного, они молодцы, но мы двигаемся дальше

Защитник «Тосно» Раде Дугалич поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0).

- Что не получилось? У Заболотного были два прекрасных шанса.

- Нам сегодня просто не везло.

- Видно, что команда играет на Заболотного. Чувствуете, что он истинный лидер?

- Да, мы так играли в ФНЛ. Сейчас также продолжаем играть с флангов на Антона, и он забивает. Только сегодня ничего не получилось.

- Три игрока «Тосно» - в расширенном составе сборной России.

- Мы поздравили их как друзей, игроков. Ничего особенного. Они молодцы. Мы двигаемся дальше. У нас еще много игроков, которые должны играть в своих сборных.

- Ребята попадут в окончательный список?

- Думаю, да. Верим в них, - передает слова Дугалича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Cледующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».