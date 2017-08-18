Матюиди включен в заявку на матч «Ювентуса» с «Кальяри»

Новичок «Ювентуса» полузащитник Блез Матюиди может дебютировать за новую команду уже завтра в матче первого тура чемпионата Италии против «Кальяри». Об этом сообщил в своем твиттере журналист итальянской версии сайта Goal.com Ромео Агрести.

«Матюиди в заявке на матч с «Кальяри», - говорится в сообщении. Напомним, что «Ювентус» сегодня объявил о подписании контракта с французом. Матч «Ювентус» - «Кальяри» состоится 19 августа. Начало в 19:00 по Москве.