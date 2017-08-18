Матюиди включен в заявку на матч «Ювентуса» с «Кальяри»
Источник: Twitter.comКомментарии
Новичок «Ювентуса»
полузащитник Блез Матюиди может дебютировать за новую команду уже завтра в
матче первого тура чемпионата Италии против «Кальяри». Об этом сообщил в своем
твиттере журналист итальянской версии сайта Goal.com Ромео Агрести.
«Матюиди в заявке на матч с «Кальяри», - говорится в сообщении. Напомним, что «Ювентус» сегодня объявил о подписании контракта с французом. Матч «Ювентус» - «Кальяри» состоится 19 августа. Начало в 19:00 по Москве.
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