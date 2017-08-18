Леонид Слуцкий: Травмы и поражения не сломают «Халл»
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал комментарий перед матчем против «КПР» в 4-м туре чемпионшипа.
«Мы отправимся на матч с позитивным настроем. Травмы и поражения не сломают команду. Игра будет сложной, как и любая другая игра в этом сезоне. Все решат один или два момента.
Чемпионшип тем и популярен, что результат матчей невозможно предсказать», – цитирует российского специалиста пресс-служба английского клуба.
Напомним, встреча состоится 19 августа и стартует в 17.00 мск.
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