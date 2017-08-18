Сергей Фурсенко: Дзюба - игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет
Президент «Зенита» Сергей
Фурсенко заявил, что ничего не знает об уходе из команды нападающего Артема
Дзюбы.
«Ссылаются на источники,
которые не имеют никакого основания ничего говорить. Один сказал, а остальные
начинают перепечатывать. Не надо этого делать. Мне по этому поводу ничего не
известно до сих пор.
Дзюба уже в «Локомотиве»?
Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока
вообще ничего не решено. Дзюба - игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет»,
- цитирует Фурсенко «Р-Спорт».
Напомним, по информации «Советского спорта», форвард «Зенита» Артем Дзюба до
конца текущего трансферного окна уйдет из команды.
С большой степенью вероятности это будет аренда. Нападающий объясняет уход тем, что накануне домашнего чемпионата мира он хочет иметь больше игровой практики. Скорее всего речь идет о «Локомотиве» или «Краснодаре».