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Сергей Фурсенко: Дзюба - игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что ничего не знает об уходе из команды нападающего Артема Дзюбы.

«Ссылаются на источники, которые не имеют никакого основания ничего говорить. Один сказал, а остальные начинают перепечатывать. Не надо этого делать. Мне по этому поводу ничего не известно до сих пор.

Дзюба уже в «Локомотиве»? Трансферные окна для того и существует, чтобы происходили переходы, но пока вообще ничего не решено. Дзюба - игрок «Зенита», и никаких вопросов здесь нет», - цитирует Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, по информации «Советского спорта», форвард «Зенита» Артем Дзюба до конца текущего трансферного окна уйдет из команды.

С большой степенью вероятности это будет аренда. Нападающий объясняет уход тем, что накануне домашнего чемпионата мира он хочет иметь больше игровой практики. Скорее всего речь идет о «Локомотиве» или «Краснодаре».

В текущем чемпионате Дзюба принял участие в пяти матчах, в двух из них выйдя в стартовом составе. Всего на поле форвард отыграл в сумме лишь 205 минут.

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