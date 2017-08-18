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Дмитрий Парфенов: Нет смысла выпускать Быстрова на 10-15 минут, чтобы показать публике

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов рассказал, почему полузащитник команды Владимир Быстров не появился на поле.

- Быстров готовится. Хочется, чтобы он вышел полностью подготовленным к игре. Выпускать его на 10-15 минут, ради того, чтобы показать публике, нет смысла. Когда будет готов играть весь матч, тогда мы его выпустим, - передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Cледующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».

Владимир Быстров в августе стал игроком «Тосно», но еще не провел за команду ни одного матча.

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