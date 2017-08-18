Дмитрий Парфенов: Манчини пришел на «Тосно»? Возможно, за Черновым следил

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал присутствие на матче «Тосно» - «СКА-Хабаровск» главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

- На матче был Роберто Манчини, «Зенит» интересуется вашими игроками?

- Это не ко мне вопрос. У Манчини есть время, вот он и пришел посмотреть нашу игру. Возможно, за Женей Черновым следил, - передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Cледующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».