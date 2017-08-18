Александр Пуцко: Рэпера Гнойного на трибунах не слышал, но баттл смотрел
Защитник «СКА-Хабаровска« Александр Пуцко поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «Тосно» (0:0).
- У вас музыка гремит в раздевалке. Празднуете ничью?
- Не то что празднуем. Довольны очком в тяжелой игре на выезде. Музыка играет у нас всегда. Только после поражений ее нет.
- Что слушаете? Кто у вас главный диджей в команде?
- Вратарь Добвня. А музыка разная всегда.
- В следующем туре игра против «Спартака». Особый матч?
- Особый. Много лет там провел, приятно будет против них сыграть.
- «Спартак» не тот, что был в прошлом сезоне?
- «Спартак» силен. Где-то ему не повезло. Играет он неплохо.
- Как переносите длинные перелеты?
- Нормально. Лично я фильмы смотрю. Проблема с разницей во времени, кто то из-за нее ночью просыпается.
- Нет претензий к организаторам по поводу того, что матчи начинаются ночью по хабаровскому времени?
- Нам нормально. Болельщикам, наверное неудобно.
- Вас поддерживал с трибуны рэпер Гнойный. Ощущали его поддержку?
- Его не слышал, но баттл смотрел, - передает слова Пуцко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.
После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.
Cледующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».