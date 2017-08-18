Руслан Корян: Говорят, на скамейке «СКА-Хабаровска» пара человек вообще уснула

Нападающий «СКА-Хабаровска« Руслан Корян поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «Тосно» (0:0).

- Тяжело было. На стандартах трудно бороться с игроками «Тосно», они в два раза больше всех наших. По моментам нас переиграли, но мы дотерпели. Очко на выезде - положительный результат.

- Не злит, что ваши гостевые матчи начинаются по хабаровскому времени ночью?

- Говорят, у нас на скамейке пара человек вообще уснула. Прямо сейчас в Хабаровске раннее утро. Мы приехали за два дня до игры. По мне легче прилетать вечером за день до матча. Сегодня наш третий день в Петербурге, он самый тяжелый. Пока организм в шоке, можно что-то выдать. Тяжело перестраиваться, но что делать.

- Может, обратиться в РФПЛ, чтобы игры пораньше ставили?

- Представляете, я, армянин, обращусь в РФПЛ. Что будет тогда? Думаю, они даже не услышат. Наше руководство должно решить. Если футболисты начнут обращаться - будет цирк.

- Есть силы обыграть «Спартак» в следующем туре?

- У нас достаточно времени, чтобы восстановиться - это самое главное. Силы будут, а как получится - время покажет.

- Дадите бой?

- Мы вообще дома никого отпускать не собираемся. Нет разницы, с кем играть. Если не будем брать очки дома - нам вообще придется тяжело. Играть в РФПЛ на выезде физически тяжелее, чем в ФНЛ: там еще можно где-то отдохнуть, в себя прийти. В РФПЛ если выключаешься из игры - сразу могут наказать, - передает слова Коряна корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Cледующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».