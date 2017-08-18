Макарова уступила Стивенс на турнире в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч турнира WTA в Цинциннати (США) между россиянкой Екатериной
Макаровой и американкой Слоун Стивенс завершился победой американской
теннисистки. Итоговый счет матча – 2:6, 6:3, 6:4 в пользу Стивенс.
Матч продолжался один
час и 58 минут. Обе соперницы сделали по два эйса. При этом у Стивенс больше
двойных ошибок (3:1). В следующем раунде американка сыграет с немкой Юлией
Гергес.
Турнир WTA. Цинциннати (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 836 904
доллара
Третий раунд
Слоун Стивенс (США) –
Екатерина Макарова (Россия) – 2:6, 6:3, 6:4
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически