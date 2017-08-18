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Макарова уступила Стивенс на турнире в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч турнира WTA в Цинциннати (США) между россиянкой Екатериной Макаровой и американкой Слоун Стивенс завершился победой американской теннисистки. Итоговый счет матча – 2:6, 6:3, 6:4 в пользу Стивенс.

Матч продолжался один час и 58 минут. Обе соперницы сделали по два эйса. При этом у Стивенс больше двойных ошибок (3:1). В следующем раунде американка сыграет с немкой Юлией Гергес.

Турнир WTA. Цинциннати (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 836 904 доллара

Третий раунд

Слоун Стивенс (США) – Екатерина Макарова (Россия) – 2:6, 6:3, 6:4

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