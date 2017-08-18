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Евгений Чернов: Обсудим попадание в сборную с Шаховым и Заболотным, когда окажемся в окончательном списке

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0).

- Не получилось забить. Создали достаточно моментов, но к сожалению, подвела реализация. Удача была не на нашей стороне.

- Не казалось, что с «Локомотивом» вы играли позлее?
- Может, так игра складывалась, но мы настраивались агрессивно и хотели победить.

- Вас вызвали в сборную. Вы удивлены?
- Еще не до конца вызвали. Это всего лишь расширенный список. Какие-то комментарии могу дать, если попаду в окончательный.

- А попадание в расширенный список стало сюрпризом?
- Я работаю для этого.

- С Черчесовым разговаривали?
- Нет.

- Какие-то фамилии из этого списка удивили?
- Все достойны сборной России. Каждый из нас пашет, поэтому все получили вызов.

- С Шаховым и Заболотным обсуждали попадание в список?
- Мы же еще не попали в окончательный список. Когда там окажемся, тогда и обсудим. Но поздравили друг друга.

- В конце матча СКА тянул время?
- Для них очко на выезде - хороший результат. Они специально затягивали время, но это нормально. Если команда в гостях набирает очки - она всегда так делает.

- СКА может отнять очки у «Спартака»?
- Игра на игру не приходится. Возможно, они тоже отдали много сил, и может быть, их не останется на следующий матч. Или наоборот, побегут и растопчут их, - передает слова Чернова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0.

После семи туров «Тосно» с семью очками занимает 12-е место. Хабаровский клуб с пятью баллами расположился на 13-й строчке.

Cледующий матч тосненцы проведут в гостях против «Рубина» 26 августа. Хабаровчане на следующий день сыграют со «Спартаком».

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