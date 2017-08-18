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«Атлетико» готов отдать 20 миллионов евро за Луана, которым интересуется «Спартак»

Источник:  ESPNКомментарии

Мадридский «Атлетико» пытается подписать форварда «Гремио» Луана. На игрока также претендует московский «Спартак». 

Как сообщает ESPN, «матрасники» готовы отдать за него 20 миллионов евро. «Гремио» же хочет получить за него 24 миллиона евро. Ранее агент игрока сообщил о сложностях по поводу перехода в «Спартак».

В нынешнем сезоне 24-летний Луан забил пять голов и сделал шесть голевых передач в 15 матчах чемпионата Бразилии.

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