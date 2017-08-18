«Леганес» обыграл «Алавес» в стартовом матче испанской примеры

Матч первого тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Алавесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Леганеса».

В составе победителей отличился Габриэль Пирес, который на 24-й минуте добил в ворота отраженный голкипером соперников мяч. До этого гости могли открыть счет, но Ману Гарсия нп 17-й минуте не реализовал пенальти (вратарь).

В следующем туре «Леганес» сыграет с «Эспаньолом», а «Алавес» - с «Барселоной».

Чемпионат Испании. Примера

1-й тур