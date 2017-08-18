«Леганес» обыграл «Алавес» в стартовом матче испанской примеры
Матч первого тура
чемпионата Испании между «Леганесом» и «Алавесом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Леганеса».
В составе победителей
отличился Габриэль Пирес, который на 24-й минуте добил в ворота отраженный
голкипером соперников мяч. До этого гости могли открыть счет, но Ману Гарсия нп
17-й минуте не реализовал пенальти (вратарь).
В следующем туре «Леганес»
сыграет с «Эспаньолом», а «Алавес» - с «Барселоной».
Чемпионат Испании.
Примера
1-й тур
Матч
Голы
Пирес 24 (1:0).
Состав
Леганес: Куэльяр, Сальдуа (Бустинса, 80), Мантовани, Муньос, Пирес, Рико, Шимановски, Эрасо (Эль Жар, 70), Перес, Рамос (E. Morán, 66), Герреро
Алавес: Пачеко, Вигарай, Эли, Алексис, Гарсия, Вакасо (Пинья, 63), Сантос, Педраса (Эрнандес, 75), Собрино (Ромеро, 63), Бургуи, Гомес
Предупреждения:
нет - Вакасо, 23
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
18 августа 21:15, Бутарке, Онлайн-трансляция