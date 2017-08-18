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«Леганес» обыграл «Алавес» в стартовом матче испанской примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Алавесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Леганеса».

В составе победителей отличился Габриэль Пирес, который на 24-й минуте добил в ворота отраженный голкипером соперников мяч. До этого гости могли открыть счет, но Ману Гарсия нп 17-й минуте не реализовал пенальти (вратарь).

В следующем туре «Леганес» сыграет с «Эспаньолом», а «Алавес» - с «Барселоной».

Чемпионат Испании. Примера

1-й тур

Матч

Леганес - Алавес - 1:0 (1:0)

Голы

Пирес 24 (1:0).

Состав

Леганес: Куэльяр, Сальдуа (Бустинса, 80), Мантовани, Муньос, Пирес, Рико, Шимановски, Эрасо (Эль Жар, 70), Перес, Рамос (E. Morán, 66), Герреро

Алавес: Пачеко, Вигарай, Эли, Алексис, Гарсия, Вакасо (Пинья, 63), Сантос, Педраса (Эрнандес, 75), Собрино (Ромеро, 63), Бургуи, Гомес

Предупреждения:

нет - Вакасо, 23

Судья:

Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)

Место и дата

18 августа 21:15, Бутарке, Онлайн-трансляция

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