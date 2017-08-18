Ильнур Закарин: Кочетков пропускает «Вуэльту» из-за травмы, полученной во время ДТП на тренировке
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Гонщик команды «Катюша»
Павел Кочетков не примет участие в веломногодневке «Вуэльта» из-за травмы. Об
этом сообщил капитан команды Ильнур Закарин.
«Паша на одной из
последних, тяжелых тренировок сломал руку. Влетел в стену, пытаясь избежать
столкновения с автомобилем. Его уже прооперировали, все нормально», -
цитирует Закарина «Р-Спорт».
Напомним, что «Вуэльта»
стартует 19 июня в Ниме (Франция).
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