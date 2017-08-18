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Ильнур Закарин: Кочетков пропускает «Вуэльту» из-за травмы, полученной во время ДТП на тренировке

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Гонщик команды «Катюша» Павел Кочетков не примет участие в веломногодневке «Вуэльта» из-за травмы. Об этом сообщил капитан команды Ильнур Закарин.

«Паша на одной из последних, тяжелых тренировок сломал руку. Влетел в стену, пытаясь избежать столкновения с автомобилем. Его уже прооперировали, все нормально», - цитирует Закарина «Р-Спорт».

Напомним, что «Вуэльта» стартует 19 июня в Ниме (Франция).

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