Ильнур Закарин: Кочетков пропускает «Вуэльту» из-за травмы, полученной во время ДТП на тренировке

Гонщик команды «Катюша» Павел Кочетков не примет участие в веломногодневке «Вуэльта» из-за травмы. Об этом сообщил капитан команды Ильнур Закарин.

«Паша на одной из последних, тяжелых тренировок сломал руку. Влетел в стену, пытаясь избежать столкновения с автомобилем. Его уже прооперировали, все нормально», - цитирует Закарина «Р-Спорт».

Напомним, что «Вуэльта» стартует 19 июня в Ниме (Франция).