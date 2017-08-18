«Монако» обыграл «Метц» благодаря голу Фалькао
Матч третьего тура
чемпионата Франции между «Метцем» и «Монако» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Монако».
На 78-й минуте счет в
матче открыл форвард монегасков Радамель Фалькао. «Монако» выиграл все три
матча и на данный момент лидирует в чемпионате Франции с девятью очками. У «Метца»
ноль очков и 19-е место.
В следующем туре «Метц»
сыграет с «Каном», а «Монако» - с «Марселем».
Чемпионат Франции. Лига 1
3-й тур
Матч
Голы
Фалькао 78 (0:1).
Состав
Метц: Дидийон, Ассу-Экотто, Диань, Ривьер, Поблете, Жуффре (Эн, 79), Коад, A. Jallow (M. Udol, 72), M. Niakhaté, Ру (Ньяне, 76)
Монако: Субашич, Жемерсон, Сидибе, Фабиньо, Глик, Жорже, Лемар, Моутинью, Лопеш (Каррильо, 46), Диакаби (Геззаль, 66), Фалькао (Тилеманс, 90)
Предупреждения:
Поблете, 21; Ривьер, 64 - Жорже, 37
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
18 августа 21:45, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция