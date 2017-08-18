«Монако» обыграл «Метц» благодаря голу Фалькао

Матч третьего тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Монако».

На 78-й минуте счет в матче открыл форвард монегасков Радамель Фалькао. «Монако» выиграл все три матча и на данный момент лидирует в чемпионате Франции с девятью очками. У «Метца» ноль очков и 19-е место.

В следующем туре «Метц» сыграет с «Каном», а «Монако» - с «Марселем».

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур