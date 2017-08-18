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«Монако» обыграл «Метц» благодаря голу Фалькао

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Монако».

На 78-й минуте счет в матче открыл форвард монегасков Радамель Фалькао. «Монако» выиграл все три матча и на данный момент лидирует в чемпионате Франции с девятью очками. У «Метца» ноль очков и 19-е место.

В следующем туре «Метц» сыграет с «Каном», а «Монако» - с «Марселем».

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

Матч

Метц - Монако - 0:1 (0:0)

Голы

Фалькао 78 (0:1).

Состав

Метц: Дидийон, Ассу-Экотто, Диань, Ривьер, Поблете, Жуффре (Эн, 79), Коад, A. Jallow (M. Udol, 72), M. Niakhaté, Ру (Ньяне, 76)

Монако: Субашич, Жемерсон, Сидибе, Фабиньо, Глик, Жорже, Лемар, Моутинью, Лопеш (Каррильо, 46), Диакаби (Геззаль, 66), Фалькао (Тилеманс, 90)

Предупреждения:

Поблете, 21; Ривьер, 64 - Жорже, 37

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

18 августа 21:45, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция


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