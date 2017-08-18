«Бавария» обыграла «Байер» в стартовом матче бундеслиги
Матч первого тура
чемпионата Германии между «Баварией» и «Байером» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Баварии».
В составе действующих
чемпионов страны отличились Никлас Зюле, Корентен Толиссо и Роберт Левандовски
(с пенальти). У «Байера» гол в активе Адмира Мехмеди.
В следующем туре «Байер»
примет «Хоффенхайм», а «Бавария» на выезде сыграет с «Вердером».
Чемпионат Германии.
Бундеслига
1-й тур
Матч
Голы
Зюле 9 (1:0). Толиссо 18 (2:0). Левандовски 52 (3:0 - пен.). Мехмеди 65 (3:1).
Состав
Бавария: Ульрайх, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Толиссо, Руди, Киммих, Рибери (Коман, 77), Видаль, Левандовски, Мюллер (Роббен, 61)
Байер: Лено, Бендер С. (Драгович, 46), Венделль, Та, Хенрихс, Кор, Бэйли (Брандт, 46), Бельараби, Арангис (Кампль, 61), Мехмеди, Волланд
Предупреждения:
Видаль, 63 - Кор, 9; Арангис, 52
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
18 августа 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция