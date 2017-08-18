«Бавария» обыграла «Байер» в стартовом матче бундеслиги

Матч первого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Баварии».

В составе действующих чемпионов страны отличились Никлас Зюле, Корентен Толиссо и Роберт Левандовски (с пенальти). У «Байера» гол в активе Адмира Мехмеди.

В следующем туре «Байер» примет «Хоффенхайм», а «Бавария» на выезде сыграет с «Вердером».

Чемпионат Германии. Бундеслига

1-й тур