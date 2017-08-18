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«Бавария» обыграла «Байер» в стартовом матче бундеслиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Баварии».

В составе действующих чемпионов страны отличились Никлас Зюле, Корентен Толиссо и Роберт Левандовски (с пенальти). У «Байера» гол в активе Адмира Мехмеди.

В следующем туре «Байер» примет «Хоффенхайм», а «Бавария» на выезде сыграет с «Вердером».

Чемпионат Германии. Бундеслига

1-й тур

Матч

Бавария - Байер - 3:1 (2:0)

Голы

Зюле 9 (1:0). Толиссо 18 (2:0). Левандовски 52 (3:0 - пен.). Мехмеди 65 (3:1).

Состав

Бавария: Ульрайх, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Толиссо, Руди, Киммих, Рибери (Коман, 77), Видаль, Левандовски, Мюллер (Роббен, 61)

Байер: Лено, Бендер С. (Драгович, 46), Венделль, Та, Хенрихс, Кор, Бэйли (Брандт, 46), Бельараби, Арангис (Кампль, 61), Мехмеди, Волланд

Предупреждения:

Видаль, 63 - Кор, 9; Арангис, 52

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

18 августа 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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