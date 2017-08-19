Бывший полузащитник «Малаги», «Сампдории» и «Удинезе» Тиссоне перешел в «Карпаты»
Источник: ФК «Карпаты»Комментарии
Львовские «Карпаты» подписали
полузащитника Фернандо Тиссоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что футболист
перешел во львовский клуб на правах свободного агента. У него двойное
гражданство – Аргентины и Италии. Предыдущим его клубом была «Малага». В июле
2016 года он стал свободным агентом.
Также ранее выступал за «Мальорку»,
«Сампдорию», «Удинезе», «Аталанту» и аргентинский «Ланус».
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