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Бывший полузащитник «Малаги», «Сампдории» и «Удинезе» Тиссоне перешел в «Карпаты»

Источник:  ФК «Карпаты»Комментарии

Львовские «Карпаты» подписали полузащитника Фернандо Тиссоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что футболист перешел во львовский клуб на правах свободного агента. У него двойное гражданство – Аргентины и Италии. Предыдущим его клубом была «Малага». В июле 2016 года он стал свободным агентом.

Также ранее выступал за «Мальорку», «Сампдорию», «Удинезе», «Аталанту» и аргентинский «Ланус».

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