Защитник «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит», перешел в «Валенсию»
Защитник «Интера» Джейсон Мурильо на правах аренды перешел в
«Валенсию», сообщает официальный сайт испанской команды.
25-летний колумбиец проведет два сезона в Испании. В соглашении также имеется пункт об обязательном выкупе прав на игрока. Авторитетный немецкий сайт transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.
Comunicado Oficial | #SomMurillo 👉https://t.co/DmRpQc1DM9 pic.twitter.com/01h9zJ6KcS— Valencia CF (@valenciacf) 18 августа 2017 г.
Мурильо перешел в «Интер» из «Гранады» за 8 миллионов евро в
2015 году. В прошлом сезоне Джейсон в составе «неразурри» принял участие в 34-х
матчах, забил 1 мяч, отдал 1 голевую передачу и заработал 7 желтых карточек.
Стоит отметить, что колумбийцем интересовался «Зенит». Ряд СМИ сообщили о том, что питерский клуб предложил за Джейсона порядка 60 миллионов евро.