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Защитник «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит», перешел в «Валенсию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Защитник «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит», перешел в «Валенсию»
Фото: ФК «Валенсия»

Защитник «Интера» Джейсон Мурильо на правах аренды перешел в «Валенсию», сообщает официальный сайт испанской команды.

25-летний колумбиец проведет два сезона в Испании. В соглашении также имеется пункт об обязательном выкупе прав на игрока. Авторитетный немецкий сайт transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

Мурильо перешел в «Интер» из «Гранады» за 8 миллионов евро в 2015 году. В прошлом сезоне Джейсон в составе «неразурри» принял участие в 34-х матчах, забил 1 мяч, отдал 1 голевую передачу и заработал 7 желтых карточек.

Стоит отметить, что колумбийцем интересовался «Зенит». Ряд СМИ сообщили о том, что питерский клуб предложил за Джейсона порядка 60 миллионов евро.

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