«Валенсия» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас» на старте примеры
В матче первого тура чемпионата Испании «Валенсия» на
домашнем стадионе переиграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей забил итальянский
форвард Симоне Дзадза, отличившийся на 22-й минуте встречи.
Стоит отметить, что гостевая команда с 33-й минуты играла в
меньшинстве, Ален Халилович получил прямую красную карточку за грубый фол.
Таким образом, «Валенсия» с тремя очками заняла первую
строчку турнирной таблицы, а «Лас-Пальмас» расположился на 19-м месте.
В следующем туре «летучие мыши» отправятся в Мадрид, где 27 августа сыграют с «Реалом», а подопечные Маноло Маркеса днем ранее примут «Атлетико».
Чемпионат Испании
Первый тур
Матч
Валенсия - Лас-Пальмас - 1:0 (1:0)
Голы
Дзадза 22 (1:0).
Состав
Валенсия: Нето, Везу, Гарай, Канселу, Видаль, Парехо, Гайя, Медран (Гил, 73), Медран (Начо, 73), Дзадза, Родриго (Мина, 79), Солер (Максимович, 89)
Лас-Пальмас: Чичизола, Наварро, Лемос (Кастельяно Х., 78), Симон (Маседо, 85), Тана (Араухо, 78), Халилович, Бигас, Кастельяно Д., Витоло, Виера, Кальери
Предупреждения:
Дзадза, 10; Парехо, 40; Гайя, 71 - Наварро, 47; Бигас, 68; Симон, 80
Удаления:
нет - Халилович, 34
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
18 августа 23:15, Месталья, Онлайн-трансляция