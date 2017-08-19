«Валенсия» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас» на старте примеры

В матче первого тура чемпионата Испании «Валенсия» на домашнем стадионе переиграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил итальянский форвард Симоне Дзадза, отличившийся на 22-й минуте встречи.

Стоит отметить, что гостевая команда с 33-й минуты играла в меньшинстве, Ален Халилович получил прямую красную карточку за грубый фол.

Таким образом, «Валенсия» с тремя очками заняла первую строчку турнирной таблицы, а «Лас-Пальмас» расположился на 19-м месте.

В следующем туре «летучие мыши» отправятся в Мадрид, где 27 августа сыграют с «Реалом», а подопечные Маноло Маркеса днем ранее примут «Атлетико».

Чемпионат Испании

Первый тур