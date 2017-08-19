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«Валенсия» с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас» на старте примеры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче первого тура чемпионата Испании «Валенсия» на домашнем стадионе переиграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил итальянский форвард Симоне Дзадза, отличившийся на 22-й минуте встречи.

Стоит отметить, что гостевая команда с 33-й минуты играла в меньшинстве, Ален Халилович получил прямую красную карточку за грубый фол.

Таким образом, «Валенсия» с тремя очками заняла первую строчку турнирной таблицы, а «Лас-Пальмас» расположился на 19-м месте.

В следующем туре «летучие мыши» отправятся в Мадрид, где 27 августа сыграют с «Реалом», а подопечные Маноло Маркеса днем ранее примут «Атлетико».

Чемпионат Испании
Первый тур

Матч

Валенсия - Лас-Пальмас - 1:0 (1:0)

Голы

Дзадза 22 (1:0).

Состав

Валенсия: Нето, Везу, Гарай, Канселу, Видаль, Парехо, Гайя, Медран (Гил, 73), Медран (Начо, 73), Дзадза, Родриго (Мина, 79), Солер (Максимович, 89)

Лас-Пальмас: Чичизола, Наварро, Лемос (Кастельяно Х., 78), Симон (Маседо, 85), Тана (Араухо, 78), Халилович, Бигас, Кастельяно Д., Витоло, Виера, Кальери

Предупреждения:

Дзадза, 10; Парехо, 40; Гайя, 71 - Наварро, 47; Бигас, 68; Симон, 80

Удаления:

нет - Халилович, 34

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

18 августа 23:15, Месталья, Онлайн-трансляция

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