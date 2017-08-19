Карло Анчелотти: Замена Мюллера была тактической, хотели поменять схему
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился
впечатлениями от победы над «Байером» (3:1) в матче первого тура чемпионата
Германии.
«Это был тяжелый матч. Мы забили быстрый гол, но потом
оборонялись не лучшим образом. Между линиями мы оставляли слишком много
свободного пространства. Такое на данном этапе происходит. Мы должны улучшить этот компонент.
У Хуммельса возникли проблемы с желудком, а замена Мюллера была тактическим решением. Мы хотели поменять игровую схему», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Матч
Голы
Зюле 9 (1:0). Толиссо 18 (2:0). Левандовски 52 (3:0 - пен.). Мехмеди 65 (3:1).
Состав
Бавария: Ульрайх, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Толиссо, Руди, Киммих, Рибери (Коман, 77), Видаль, Левандовски, Мюллер (Роббен, 61)
Байер: Лено, Бендер С. (Драгович, 46), Венделль, Та, Хенрихс, Кор, Бэйли (Брандт, 46), Бельараби, Арангис (Кампль, 61), Мехмеди, Волланд
Предупреждения:
Видаль, 63 - Кор, 9; Арангис, 52
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
18 августа 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция