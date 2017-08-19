Карло Анчелотти: Замена Мюллера была тактической, хотели поменять схему

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы над «Байером» (3:1) в матче первого тура чемпионата Германии.

«Это был тяжелый матч. Мы забили быстрый гол, но потом оборонялись не лучшим образом. Между линиями мы оставляли слишком много свободного пространства. Такое на данном этапе происходит. Мы должны улучшить этот компонент.

У Хуммельса возникли проблемы с желудком, а замена Мюллера была тактическим решением. Мы хотели поменять игровую схему», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».