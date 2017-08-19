Хайко Херрлих: Победа «Баварии» совершенно заслуженная

Главный тренер «Байера» Хайко Херрлих прокомментировал поражение от «Баварии» (1:3) в матче первого тура чемпионата Германии.

«Проигрывать всегда неприятно. Но я считаю, что нам не стоит стыдиться своей игры. Мы смело действовали в атаке, смогли создать много моментов.

В общем и целом, мы можем быть довольны. Но мы должны быть эффективнее. Победа «Баварии» совершенно заслуженная», – заявил Херрлих.