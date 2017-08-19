Хайко Херрлих: Победа «Баварии» совершенно заслуженная
Главный тренер «Байера» Хайко Херрлих прокомментировал
поражение от «Баварии» (1:3) в матче первого тура чемпионата Германии.
«Проигрывать всегда неприятно. Но я считаю, что нам не стоит
стыдиться своей игры. Мы смело действовали в атаке, смогли создать много
моментов.
В общем и целом, мы можем быть довольны. Но мы должны быть эффективнее. Победа «Баварии» совершенно заслуженная», – заявил Херрлих.
Матч
Голы
Зюле 9 (1:0). Толиссо 18 (2:0). Левандовски 52 (3:0 - пен.). Мехмеди 65 (3:1).
Состав
Бавария: Ульрайх, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Толиссо, Руди, Киммих, Рибери (Коман, 77), Видаль, Левандовски, Мюллер (Роббен, 61)
Байер: Лено, Бендер С. (Драгович, 46), Венделль, Та, Хенрихс, Кор, Бэйли (Брандт, 46), Бельараби, Арангис (Кампль, 61), Мехмеди, Волланд
Предупреждения:
Видаль, 63 - Кор, 9; Арангис, 52
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
18 августа 21:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция